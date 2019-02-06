مشهد رائع للأرض وهي تجاور القمر

بكين(صدى):

نجح فريق من الهواة في التقاط صورة مذهلة تحبس الأنفاس قد تكون الأفضل للأرض على الإطلاق، باستخدام القمر الصناعي الصيني ” لونغجيانغ- 2″، الذي يدور حاليًا حول القمر، وذلك بتحميل الصورة باستخدام مرصد دوينجيلو اللاسلكي في هولندا.

وتم التقاط الصورة في الثالث من فبراير الحالي، وهي أحدث جهد ومحاولة بالتعاون مع جامعة هاربين للتقنية الصينية، التي أطلقت قمرين صناعيين صغيرين في الربيع الماضي مع القمر الصناعي الصيني كويكياو؛ ليتم أخذ صورة للأرض بجوار القمر وهي أول صورة من نوعها تُلتقط للقمر والأرض في مشهد واحد معًا.

وجاءت الصورة بعد محاولات عدة استمرت على مدى شهور؛ فيما كان الفريق نفسه قد نجح في السابق في التقاط صورة للأرض؛ لكنها كانت بعيدة جدًا، كما أنها أظهرت جانبًا من سطح القمر وليس القمر كله.