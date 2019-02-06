3 أسباب تؤثر على علاقتك بزوجك.. وطرق التعامل عنها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تمرّين خلال الزواج بالعديد من المواقف مع زوجك تسبب لكما إنهاكاً عاطفياً، عندما يحدث هذا تصبحان غير قادرين على استئناف علاقتكما بالشكل الطبيعي، لذلك أنتِ بحاجة للتعرّف إلى الأسباب التي قد تؤثر سلباً على حياتك العاطفية مع زوجك، وكيفية التعامل معها:

1- مررتما بخلاف كبير

حتى أبسط خلاف قد يترك أثراً سلبياً على علاقتك بزوجك، وبدلاً من ترك الموقف كما هو، انزعي فتيل التوتر عبر اللمسات الحانية، أو الحسّ الفكاهي، أو حتى بعض الكلمات اللطيفة، هذا السلوك الرقيق يحمي العلاقة من تصاعد المشاكل وتراكم المشاعر السلبية.

المهم هو بعد عودة الهدوء، عليكما البدء بالنقاش من أجل حل المشكلة من جذورها، لضمان استقرار العلاقة وعدم تكرار نفس الخلاف.

2- الأطفال يسيطرون على وقتكما

تأتي بعض الفترات التي يسيطر فيها الأطفال على وقت الزوج والزوجة بالكامل بحيث لا يجدان فرصة لقضاء بعض الوقت معاً، وهذا يسبّب نوعاً من الفتور العاطفي، إذا واجهت مشكلة من هذا النوع، فإن الحل يكمن في وضع جدول زمني يضع حدوداً للوقت الذي تقضيانه مع الأطفال، ويسمح بوجود وقت منتظم لكما معاً.

ومن أجل ضمان الاستقرار، لا تنتظري حدوث المشكلة، ضعي جدولاً يتضمّن وقتاً خاصاً لكِ مع زوجك .

3- أخبار سيئة

فقدان وظيفة، مرض خطير، أو وفاة شخص عزيز، وغيرها من الأخبار السيئة التي تضع الزوج في مزاج سيّئ، قد تظنين أن إسداء النصائح أو محاولة تغيير مزاج زوجك هو التصرف الصحيح، ولكن على العكس .

فإن التصرف السليم أن تعطي زوجك فرصة لأن يعيش مشاعره الحزينة ويعبّر عنها كما هي، وأن يشعر بتفهمك لمشاعره، وأنكِ مستعدّة لدعمه عبر الاستماع لأحزانه، ومشاركته فقط، لا إلقاء المحاضرات والنصائح المجانية.