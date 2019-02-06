جنيفر لورنس تعلن ارتباطها رسميا

باريس(صدى):

أكدت وسائل إعلام، أمس الثلاثاء، إنه تمت خطبة النجمة الحائزة على جائزة أوسكار، جنيفر لورنس، وصديقها كوك ماروني، وهو مدير معرض للأعمال الفنية؛ حيث شوهدت وهي ترتدي ” خاتما كبيرا “، وتستمتع بما يبدو أنه حفل عشاء مع ماروني في مطعم فرنسي في نيويورك مؤخرا.

وكانت جنيفر لورنس قد حازت على جائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم الرومانسي الكوميدي ” المعالجة بالسعادة ” ؛ فيما تشتهر أيضا بدور كاتنيس إيفردين في سلسلة أفلام ” ألعاب الجوع ” (هانجر جيمز)، كما حصلت على ثلاثة ترشيحات أخرى للأوسكار.