أسباب ظهور الرؤوس السوداء بالأنف وأسرع طريقة للتخلص منها

أميرة خالد(صدى):

تُعد الرؤوس السوداء بمنطقة الأنف من المشكلات التي تواجه الكثير من السيدات والفتيات، والتي لها العديد من الأسباب، التي يجب معرفتها، لتجنبها.

وتشير خبيرة التجميل مي محروس ، إلى أن ظهور الرءوس السوداء يرجع إلى العديد من الأسباب، مثل: عدم الاعتناء بنظافة البشرة، خاصة البشرة الدهنية، ووضع المكياج أو الكريمات، دون وضع تونر قابض للمسام، والنوم بالمكياج.

وتوضح خبيرة التجميل، أن الحل الأمثل لعدم ظهور الرءوس السوداء نهائيا، هو تنظيف البشرة اليومي بستخدام غسول مناسب لنوع البشرة صباحا ومساء، واستخدام تونر قابض للمسام الواسعه بعد الغسول صباحا ومساء، واستخدام ” سكرب ” أو ” ماسك الصنفرة ” على الأقل مرتين أسبوعيا.

وتستعرض مي محروس ، أفضل وأسرع ماسك للتخلص من الرءوس السوداء منطقة الأنف:

اخلطي ملعقة من بيكنج البودر، مع القليل من الليمون، وستلاحظين فوران الخليط.

ضعي المزيج على منطقة الرءوس السوداء.

ملحوظة هامة:

هذا الماسك للبشرة الدهنية والبشرة العادية فقط.

وإن كانت الرءوس السوداء عنيدة، ولم يتم لإزالتها نهائيا بالماسك السابق، يمكنك مزج القليل من معجون الأسنان مع القليل من الملح الخشن، وتصنفر منطقة الرءوس السوداء، لمده دقيقتين، ثم تشطف بالماء الفاتر، وتكرر العملية، يوم بعد يوم، وستشعرين بفرق كبير بعدها.