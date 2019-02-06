5 أطعمة تساعد الجسم على النوم العميق 

أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة عن 5 أطعمة تساعد الجسم على النوم بشكل أفضل، والدخول إلى النوم العميق بشكل أسرع.

وأشارت الدراسة إلى فوائد متعددة لتلك الأطعمة التي تسهم في إنتاج هرمون يساعد على الاسترخاء والنوم، وهذه الأطعمة هي:البيض بسبب محتواه العالي من البروتين يعد البيض من الأطعمة المناسبة لوجبة العشاء، إذ يحتوي على كمية كبيرة من تريبتوفان الأحماض الأمينية، التي تعد من المواد الضرورية لإنتاج هرمون الميلاتونين المعروف بهرمون النوم.

والجوز يحتوي على كمية كبيرة من الميلاتونين، ولذلك أوصوا بتناول بعض الجوز قبل الذهاب إلى النوم، إضافة إلى الأرز يمكن لكمية قليلة من الأرز المساعدة على النوم بشكل أفضل، لأن الكربوهيدرات الموجودة تزيد من تركيز التريبتوفان في الدم، ما يساعد على راحة العضلات والأعصاب.

والسلموني: يسهم في المساعدة على النوم بشكل أفضل لاحتوائه على الأحماض الدهنية أوميغا 3، التي تحفّز الجسم على إنتاج الميلاتونين.

والبابونج: يعتبر من العلاجات المنزلية المثالية، والذي لا يساعد فقط على علاج التهابات الجهاز الهضمي، لكنه يساعد على النوم أيضاً بشكل أفضل.