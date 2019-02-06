” ماكرون ” يصدم تركيا بقرار هام بشأن ” إبادة الأرمن “

باريس(صدى):

يبدو أن تاريخ تركيا الملوث بالدماء سيظل يطاردها ليثأر لضحاياه كل عام أمام العالم، وذلك بعد أن قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعلان يوم 24 أبريل ” يوم وطني لإحياء ذكرى الإبادة الأرمنية ” ، أمام المجلس التنسيقي للمنظمات الأرمنية في فرنسا.

ويأتي هذا القرار وفاءً لوعد ” ماكرون ” خلال حملته الإنتخابية بشأن وضع الإبادة الأرمنية بين عامي 1915 و1917 ، وذلك على الرغم من إصرار تركيا على عدم الإعتراف بها.

الجدير بالذكر أن قضية الأرمن طالما أثارت خلاف بين تركيا وعد من الدول ، وذلك رغم تأكيد مؤرخي أكثر من 20 دولة أن 1.5 مليون أرمني تم إبادتهم على يد السلطة العثمانية ، فيما تدعي تركيا انهم قتلو نتيجة حرب أهلية ومجاعة .