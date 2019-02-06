بعد عودته من ألمانيا.. قصة مؤثرة لملازم فقد ساقه في الحد الجنوبي

نايف السالم(صدى):

سافر الملازم علي بن سالم القحطاني إلى ألمانيا في رحلة علاج امتدت لعامين في ألمانيا، إثر إصابة تعرض لها أثناء أدائه واجب الدفاع عن الوطن والعقيدة، نتج عنها بتر ساقه؛ ليعود يوم الاثنين الماضي إلى تبوك راويًا تفاصيل الإصابة التي تعرض لها.

وأوضح الملازم أن الأطباء اضطروا لبتر ساقه من تحت الركبة، وبتوجيه من ولي العهد حول للعلاج في ألمانيا، حيث أجريت له عمليات تجميل، كما جرى تأهيله للسير على الرجل الصناعية 4 كيلومترات متواصلة.

ومن الجدير بالذكر، أن قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر بن علي الشهري قد زار أمس الثلاثاء الملازم القحطاني، بعد عودته من رحلته العلاجية في ألمانيا، مبديًا الفخر والاعتزاز بما يقدمه الجنود من تضحيات من أجل الوطن والدين.