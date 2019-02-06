بالصور.. مواطنات ينافسن الرجال في مهنة التصوير الفوتوغرافي

نايف السالم(صدى):

نجحت الكثير من المواطنات في الآونة الأخيرة في تحقيق ذاتهن في مجال التصوير الفوتوغرافي ليتحول من مجرد هواية إلى مهنة ومصدر دخل يحقق الطموح والإبداع ،خاصة ً مع حاجة المجتمع إلى مصورات يختلطن دونما حرج مع النساء والأطفال ويحافظن على سرية الصور .

من جانبها أوضحت أحد الفوتوغرايات “مريم مشهور ” والتي اشتهرت بالتصوير مع زميلتها ” وجدان ” حتى شكلا فريق في الطوال وجازان وأبها والخميس ، أنها تفخر بمهنتها التي حققت لها مصدر دخل جيد ، مؤكدة أن المرأة باتت منافس قوي للرجال في مهنة التصوير .

وأضافت زميلتها ” وجدان ” أنها قدمت مشروعها التي طالما حلمت به لـ ” ريادة ” وبالفعل دعمها وفتحت مشروع ” قسم طباعة وتصوير ووقسم كوفي مع استوديو ” ، وقالت أنه أكثر مما كانت تتوقع ، حتى أنها في الوقت الحالي تدرب الفتيات على طرق التصوير وأحدث الكاميرات ، مطالبة كل أمرأة تملك حلم بضرورة التمسك به وتحقيقه .