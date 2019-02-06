بالصور.. كرهها الشعب.. تعرف على زوجة رئيس البرازيل الفاتنة

برازيليا(صدى):

أصبح جايير بولسونار هو حاكم دولة البرازيل في أول السنة الحالية، وذلك بعد ميشيل تيمر ” لبناني الأصل ” والذي تزوج 3 مرات، إلا أن زوجته الأخير مارسيلا تيديشى أراووجو هي التي حصلت على كامل الأضواء.

و ” مارسيلا ” هي ملكة جمال سابقة تزوجها عام 2003، وتصغره بحوالي 43 عامًا، وتعرضت لحملة انتقاضات كبيرة شعبيًا ومن داخل الحكومة أيضًا، وذلك بسبب بزخها الكبير.

حيث مرت البرازيل بأزمات اقتصادية وعلى الرغم من الدعوات التي كانت تنادي بترشيد الاستهلاك الحكومي، إلا أن ” مارسيلا ” لم تستمع لتلك الدعوات، وارتفعت تكلفات رحلاتها الخارجية.

كما كانت تهتم بمظهرها كرئيسة دولة، فأنفقت أموال ضخمة على ملابسها التي كانت تحصل عليها من كبار بيوت الأزياء في باريس وإيطاليا، حيث شنت الصحافة حملة ضد السيدة الأولى مطالبين بالكشف عن مصدر الأموال التي تنفقها، متهمين زوجها بالفساد.