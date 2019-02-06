بالفيديو.. ” المصلح ” يدعو ” التعليم ” لتأجيل الاختبارات إلى ليل رمضان أو ما بعده

عادل الحربي(صدى):

دعا الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح عضو الإفتاء وأستاذ الفقه بجامعة القصيم وزارة التعليم إلى تأجيل الإختبارات إلى ليل شهر رمضان أو إلى ما بعده مراعاةً للشهر الكريم الذي لا يأتي على أمة الإسلام إلا مرة واحدة في العام .

وقال “المصلح ” أمس، في برنامج ” يستفتونك ” : أوصي إخواني وأخواتي فيما يتعلق بالجهات التعليمية بأن يراعوا هذه الفريضة التي لا تأتي على أهل الاسلام إلا مرة واحدة في العام، فيجعلون زمن الاختبار إما في ليل رمضان أو في وقت غير رمضان لأجل أن يكون ذلك عوناً للطلاب ، لاسيما الاختبارات الرئيسة التي يُبنى عليها مستقبل الطلاب.

وكان البرنامج قد طرح عليه سؤال إمرأة شربت الماء نهار رمضان أثناء آداء الإمتحان ، فأجاب بأنه غير جائز عليها مادام لم يكن هناك مشقة خارجة عن المعتادة ولا مرض ، مبيناً ن عليها التوبة والإكثار من النفل لعل الله –تعالى – يغفر لها .