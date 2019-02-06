هجوم على مقبرة كارل ماركس بمطرقة 

برلين(صدى):

هاجم مجهولون الشاهد الرخامي التذكاري الموضوع فوق مقبرة الفيلسوف والاقتصادي الألماني كارل ماركس (1818-1883) بمطرقة مما تسبب في أضرار جسيمة.

ومسح منفذ الهجوم عبر مطرقته اسم كارل ماركس من على الشاهد، والذي نحت لأول مرة في 1881 عقب وفاة مؤلف كتاب رأس المال جيني فون فيستغالين.

ومن جهته، أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة أصدقاء مقبرة (هايجيت): نعتقد أن هذا كان هجوماً مع سبق الإصرار ضد كارل ماركس لم يكن عرضياً.

ولفتت شرطة لندن من جانبها أنها تلقت إخطارا مساء الاثنين للإبلاغ عن هجوم، لم يلق على أحد القبض بسببه.

وأبان متحدث باسم سكوتلاند يارد: التحقيقات المبدئية انتهت وفي هذه المرحلة تم إغلاق التحقيق. إذا ما ظهرت أي معلومة أخرى سيجري التحقيق بصورة أكثر تمعناً.