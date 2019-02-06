ترامب في خطاب حالة الاتحاد: النظام الإيراني هو الممول الأكبر للإرهاب في العالم

واشنطن(صدى):

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية خطاب حالة الاتحاد أمام جلسة مشتركة لمجلس النواب والشيوخ الأمريكيين وبحضور أعضاء الإدارة الأمريكية والضيوف.

وحيا الرئيس الأمريكي أعضاء الكونغرس الجدد وأكد للجميع أهمية الوحدة بين الحزبين الرئيسين في الولايات المتحدة قائلا” الأجندة التي أطرحها الليلة ليست أجندة الجمهوريين أو الديمقراطيين بل أجندة الشعب الأمريكي”.

ودعا الرئيس ترامب أعضاء الكونغرس لكسر عقود من الجمود السياسي، ولأهمية جبر الانقسامات القديمة ومعالجة جروح الماضي وبناء تحالفات وصنع حلول جديدة وفتح الباب أمام الإمكانيات غير العادية للمستقبل.

وأشاد ترامب في خطابه بالاقتصاد الأمريكي وقال إن الأجور ترتفع بأسرع وتيرة منذ عقود، وإن الاقتصاد الأمريكي ينمو تقريبًا بضعف السرعة التي كان ينمو بها عندما توليت المنصب، وإن البطالة وصلت إلى أدنى معدل لها منذ نصف قرن.

وأشاد الرئيس ترامب أيضًا بقطاع الطاقة الأمريكي قائلاً ” أطلقنا ثورة الطاقة الأمريكية والولايات المتحدة الآن هي المنتج الأول للنفط و الغاز الطبيعي في العالم”.

وقال الرئيس ترامب إنه وبعد 24 شهرًا من التقدم المطرد، اقتصادنا مثار حسد العالم وجيشنا هو الأقوى على سطح الأرض وأن أمريكا من جديد تربح كل يوم.

وطالب الرئيس ترامب بالتصدي للهجرة غير الشرعية قائلاً ” حان الوقت للكونغرس أن يظهر للعالم أن أمريكا ملتزمة بإنهاء الهجرة غير الشرعية” مضيفًا بأن على الولايات المتحدة واجب أخلاقي لإنشاء نظام هجرة يحمي أرواح و وظائف مواطنينا”.

وحيا الرئيس الأمريكي المرأة وقال إن كل الأمريكيين يمكنهم بأن يفخروا بأن لدينا نساء في قوة العمل أكثر من أي وقت مضى، وأن الآن لدينا نساء في الكونغرس أكثر من أي وقت مضى، وأعلن عن إطلاق مبادرة تركز على تمكين المرأة في الدول النامية.

وفي العلاقات الخارجية و الأزمة مع الصين قال الرئيس ترامب إنهم فرضوا تعرفة جمركية على 250 مليار من البضائع الصينية وأن المفاوضات التجارية الآن تسير بشكل جيد، وأشار أيضًا للعلاقة غير العادلة في اتفاق “نافتا”، معربًا عن أمله في أن يعيد اتفاق أمريكا و المكسيك وكندا الجديد – الذي سيحل محل نافتا – وظائف التصنيع بأعداد أكبر.

ووعد الرئيس ترامب الشعب الأمريكي بتحسين الرعاية الصحية للجميع وخفض كلفة الرعاية الصحية والدواء والتركيز على أبحاث سرطان الأطفال.

وحيا الرئيس قدرات الجيش الأمريكي وقال إنه وعلى مدار العامين الماضيين بدأنا في إعادة بناء الجيش الأمريكي بشكل كامل، وجعلنا دولاً أخرى تدفع نصيبها.. لسنوات كنا نتعامل بشكل غير عادل من الناتو، الآن ضمنا زيادة قدرها 100 مليار دولار في موازنات الدفاع من حلفاء الناتو، والولايات المتحدة تطور أحدث أنظمة الدفاع الصاروخي، وشدد قائلاً “تحت إدارتي، لن نعتذر أبدًا عن تعزيز المصالح الأمريكية”.

وقال الرئيس الأمريكي إنه ربما نتفاوض على اتفاق جديد مع روسيا ونضيف الصين ودولاً أخرى وربما لن نتمكن من فعل ذلك، لكننا سوف نستمر بالدفع باتجاه السلام في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدًا أنه سيلتقي بالزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون في 27 و28 فبراير في فيتنام.

وأفاد ترامب أن أحد أعقد التحديات التي نواجهها هي في الشرق الأوسط، فعندما تسلمت منصبي كان تنظيم داعش الإرهابي يسيطر على أكثر من 20 ألف ميل مربع في سوريا والعراق ولكننا الآن قضينا على داعش ، ونستمر في الوصول إلى تسوية سياسية في أفغانستان.

وأوضح ترامب أن الإدارة الأمريكية تحت قيادته عملت بحسم لمواجهة الممول الأكبر في العالم للإرهاب، وهو النظام الإيراني، وأن العمل مستمر لضمان عدم حصول هذه الديكتاتورية على أسلحة نووية، وقررت انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الكارثي مع إيران.

واختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابه قائلاً ” اسأل رجال ونساء هذا الكونغرس أن ينظروا إلى الفرص المتاحة أمامنا، إنجازاتنا الأكثر إثارة ما تزال في المستقبل”.