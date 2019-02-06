” مدني المدينة ” يحذر من التقلبات الجوية ويدعو للإلتزام بتعليمات السلامة

نايف السالم(صدى):

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية والأمطار والأتربة التي تشهدها المنطقة بدءً من اليوم وحتى السبت المقبل .

وأكدت المديرية على ضرورة الأخذ بوسائل وتعليمات السلامة حال التنزه نهاية الأسبوع ، والبعد عن مجاري السيول وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول بالمياه الراكدة والمستنقعات وإختيار الأماكن المرتفعة .

كما أهابت المدرية بقائدي المركبات بضرورة الحذر أثناء القيادة على الطرق الزراعية بين المحافظات والقرى والإنتباه لتعليمات السلامة التي تصدرها المديرية في حينه .

من جانبه أكد المتحدث الإعلامي العقيد خالد الجهني ، أن المديرية إتخذت جميع الإجراءات الإحترازية والدفع بالآلات والقوى البشرية ، وتطبيق الخطط المعدة بالتنسيق مع الجهات المعنية .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد قد نبّهت اليوم لى نشاط في الرياح مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه إنعدام في الرؤية الأفقية اليوم الأربعاء ، وغداً الخميس يصاحبها أمطار يومي الجمعة والسبت على محافظات منطقة المدينة المنورة .