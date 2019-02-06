  • الأربعاء 6

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” مدني المدينة ” يحذر من التقلبات الجوية ويدعو للإلتزام بتعليمات السلامة

” مدني المدينة ” يحذر من التقلبات الجوية ويدعو للإلتزام بتعليمات السلامة

” مدني المدينة ” يحذر من التقلبات الجوية ويدعو للإلتزام بتعليمات السلامة
نايف السالم(صدى):

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية والأمطار والأتربة التي تشهدها المنطقة بدءً من اليوم وحتى السبت المقبل .

وأكدت المديرية على ضرورة الأخذ بوسائل وتعليمات السلامة حال التنزه نهاية الأسبوع ، والبعد عن مجاري السيول وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول بالمياه الراكدة والمستنقعات وإختيار الأماكن المرتفعة .

كما أهابت المدرية بقائدي المركبات بضرورة الحذر أثناء القيادة على الطرق الزراعية بين المحافظات والقرى والإنتباه لتعليمات السلامة التي تصدرها المديرية في حينه .

من جانبه أكد المتحدث الإعلامي العقيد خالد الجهني ، أن المديرية إتخذت جميع الإجراءات الإحترازية والدفع بالآلات والقوى البشرية ، وتطبيق الخطط المعدة بالتنسيق مع الجهات المعنية .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد قد نبّهت اليوم لى نشاط في الرياح مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه إنعدام في الرؤية الأفقية اليوم الأربعاء ، وغداً الخميس يصاحبها أمطار يومي الجمعة والسبت على محافظات منطقة المدينة المنورة .


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 64447 ] نشر منذ 24 دقيقة

الله يستر علينا وعلى الاجواد اينما كانوا ,, آمين ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *