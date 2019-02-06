” مدني المدينة ” يحذر من التقلبات الجوية ويدعو للإلتزام بتعليمات السلامة
حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية والأمطار والأتربة التي تشهدها المنطقة بدءً من اليوم وحتى السبت المقبل .
وأكدت المديرية على ضرورة الأخذ بوسائل وتعليمات السلامة حال التنزه نهاية الأسبوع ، والبعد عن مجاري السيول وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول بالمياه الراكدة والمستنقعات وإختيار الأماكن المرتفعة .
كما أهابت المدرية بقائدي المركبات بضرورة الحذر أثناء القيادة على الطرق الزراعية بين المحافظات والقرى والإنتباه لتعليمات السلامة التي تصدرها المديرية في حينه .
من جانبه أكد المتحدث الإعلامي العقيد خالد الجهني ، أن المديرية إتخذت جميع الإجراءات الإحترازية والدفع بالآلات والقوى البشرية ، وتطبيق الخطط المعدة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد قد نبّهت اليوم لى نشاط في الرياح مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه إنعدام في الرؤية الأفقية اليوم الأربعاء ، وغداً الخميس يصاحبها أمطار يومي الجمعة والسبت على محافظات منطقة المدينة المنورة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64447 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله يستر علينا وعلى الاجواد اينما كانوا ,, آمين ,,