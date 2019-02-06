مواطن ينقذ حياة شقيقه ويتبرع له بجزء كبير من كبده في عسير

أبها(صدى):

أنقذ شاب حياة شقيقه الذي يعاني من مرض التهاب الكبد المناعي وتليُّف الكبد بالكامل، حيث ليتبرع الشاب بأكثر من ٦٠ % من الكبد وزرعها له لإنقاذه يوم الاثنين الماضي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني.

واستغرقت العملية أكثر من 12 ساعة متواصلة؛ ليسرد الشاب التفاصيل قائلًا أن معاناة شقيقه بدأت تقريباً منذ سنة حيث بدأت بوجود حصى في المرارة وارتفاع حاد في إنزيمات الكبد، وتردّد على أكثر من مستشفى بمنطقة عسير دون أيّ نتيجة مما اضطره إلى بدء الفحوص من جديد في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني.

وأوضح أنه تمّ تشخيص الحالة والبدء بالعلاج لما يقارب ستة أشهر لكن دون تقدُّم، بسبب عدم تقبل الكبد للعلاج وأشعرنا الطبيب بضرورة البحث عن متبرع لتجنب قوائم الانتظار وضرورة الزراعة مبكراً؛ ليبدأ على الفور في إجراء الفحوص وتمّت مطابقة النتائج وأُجريت العملية بنجاح.