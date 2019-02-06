الليلة..الجزء الأول من ” كلاسيكو الأرض ” بحضور ميسي

نواف السالم(صدى):

يستضيف برشلونة نظيره ريال مدريد، اليوم الأربعاء بملعب ” كامب نو ” في ذهاب الدور نصف النهائي بمسابقة كأس ملك إسبانيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا، بتوقيت مكة المكرمة.

وحجز برشلونة مقعده في الدور نصف النهائي بمسابقة كأس ملك إسبانيا بعدما تفوق على إشبيلية بنتيجة 6 – 3 في مجموع مباراتي الذهاب والاياب بالدور ربع النهائي من منافسات البطولة.

بينما تأهل ريال مدريد للدور نصف النهائي بعدما تفوق على جيرونا بنتيجة 7 – 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكان المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، قد أعلن أمس الثلاثاء، قائمة الفريق التي ضمت 19 لاعبًا من بينهم نجم الفريق ليونيل ميسي، مما جعل عشاق الفريق يتنفسون الصعداء بعد فترة طويلة من القلق، حول مشاركته من عدمها بسبب الإصابة.