المحكمة تحدد مصير رجل ذبح صديقته لتشكيكها في رجولته

أبوظبي(صدى):

أيدت محكمة النقض في أبوظبي، عقوبة السجن سبع سنوات التي أصدرتها المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، على متهم قتل صديقته، بعد أن استفزته بعبارات تشكك في رجولته.

وكان المتهم قد استدرج المجني عليها، يوم الجريمة، إلى الغرفة محل إقامتها، ونحرها من رقبتها، وانهال عليها طعناً، في أماكن متفرقة من جسدها.

وطعن المتهم في حكم الاستئناف بأنه لم يعمل بأحكام الأعذار القانونية المعفية أو المخففة للعقوبة بحقه، على الرغم من توافرها في حقه، لتوافر عنصر من عناصر الاستفزاز من المشادة الكلامية مع المجني عليها.

ولما هو ثابت من تقرير اللجنة الطبية، الذي أثبت أن الطاعن لا يعاني مرضاً ذهنياً يؤثر في الإدراك والإرادة، لذا يعد مسؤولاً عن تصرفاته، فإن الطعن على غير أساس يتعين رفضه، ولهذه الأسباب رفضت المحكمة الطعن، وألزام الطاعن بالرسم المستحق.