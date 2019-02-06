المغامسي: يحق للمجتهد أن ينظر في مسائل عصره دون أن يقول بقول من سبقه
أكد صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، أنه يحق للمجتهد الذي أعطي آلة العلم، النظر في مسائل عصره، ولايلزمه أن يقول بقول أحد سبقه، إن كانت المسألة حول شيء جديد.
وأوضح أنه من الأفضل أن يكون الاجتهاد عن طريق مجمعات الفقه ومراكز الفتوى، فهذا أفضل من الاجتهاد الفردي.
وأعرب المغامسي عن رفضه بأن يوصف بالمثير للجدل، مشيرًا إلى أنه يقول ما يدين الله به، ولا يحب الخصام والجدال.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23401 ] نشر منذ 48 دقيقة
طبيعي جدا بسبب وجود امور لم تحدث في الزمن الماضي ولكن اجتهاد الشخص ليس ملزم للجميع
alfahd42[ عدد التعليقات: 21181 ] نشر منذ 34 دقيقة
اللهم اجعله مايقول الا الحق وابعد عنه اهل الباطل
ازاير[ عدد التعليقات: 1861 ] نشر منذ 26 دقيقة
اتفق علماء السلف الصالح بأنه لا اجتهاد في الأحكام الدينيه أو الثوابت الشرعيه و النصوص النبويه ابدا، ثانيا انت ليست عضوا في هيائتلاف شرعيه أو افتاء بل خريج مجالس شيوخ الخليج .