المغامسي: يحق للمجتهد أن ينظر في مسائل عصره دون أن يقول بقول من سبقه

نايف السالم(صدى):

أكد صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، أنه يحق للمجتهد الذي أعطي آلة العلم، النظر في مسائل عصره، ولايلزمه أن يقول بقول أحد سبقه، إن كانت المسألة حول شيء جديد.

وأوضح أنه من الأفضل أن يكون الاجتهاد عن طريق مجمعات الفقه ومراكز الفتوى، فهذا أفضل من الاجتهاد الفردي.

وأعرب المغامسي عن رفضه بأن يوصف بالمثير للجدل، مشيرًا إلى أنه يقول ما يدين الله به، ولا يحب الخصام والجدال.