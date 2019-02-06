وحش بشري يحاول اغتصاب طالبة في الطريق العام
شهدت تونس واقعة تحرش بالطريق العام، تعرضت لها طالبة في الطريق العام، أثناء ذهابها لجامعتها.
وتجرد المتهم من إنسانيته وأقدم على اغتصاب الطالبة بكلية العلوم، في وضح النهار، وهي في طريقها إلى محطة المترو.
وتمكن الذئب البشري من نزع بعض ملابس المجني عليها، إلا أن صرخاتها لفتت انتباه المارة، وذهبوا لنجدتها، بينما لاذ المتهم بالفرار.
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