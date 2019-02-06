” ماسنجر ” يتيح مسح الرسالة قبل قراءتها من الطرف الآخر

وكالات(صدى):

أطلقت شركة ” فيس بوك ” ميزة جديدة لتطبيق ” ماسنجر ” تتيح إمكانية مسح الرسائل المرسلة في محادثة فردية أو جماعية خلال 10 دقائق بحد أقصى من إرسالها، قبل قراءة الأطراف الأخرى لها.

وتسمح الميزة الجديدة، والتي تحمل اسم Unsend، للمستخدمين عبر هواتفهم الذكية وأجهزتهم الحاسوبية أن يقوموا بمسح أي رسالة قاموا بإرسالها، وعندها ستختفي من داخل المحادثات على أجهزتهم وكذلك على أجهزة المستخدمين الآخرين، وذلك خلال 10 دقائق من إرسالها.

وتتشابه تلك الميزة مع ما تقدمه خدمة واتساب لمستخدميها، حيث تسمح لهم بمسح أي رسالة كذلك من داخل الرسائل الفردية والجماعية على حد سواء.

وستبدأ الميزة الجديدة في الوصول تدريجيًا إلى أجهزة المتسخدمين على مستوى العالم على مدار الأيام القليلة المقبلة.