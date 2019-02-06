بسبب انهيار الليرة..أزمة نقص الأدوية تضرب الصيدليات التركية

أنقرة(صدى):

بالتزامن مع انهيار الليرة التركية، كشفت تقارير عن اختفاء أكثر من 500 نوع من الأدوية من الصيدليات، ما يشكل خطورة كبيرة على حياة المرضى.

ويشمل العجز الذي يشهده سوق الأدوية في تركيا، أدوية تتعلق بعلاجات القلب والضغط والسكر، والمسكنات.

وأكد رئيس غرفة صيادلة إسطنبول جناب ساري علي أوغلو، أن هناك أزمة كبيرة وحقيقة يتعرض لها المرضى بسبب نقص الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة.

وقال أوغلو: ” نحن حزينون على المرضى، لأنه قد يكون هناك أزمات ومشكلات كبيرة للغاية، نتصل بالمخازن، ولكن عندما نعرف أن الصنف غير متوفر هناك، إن كان اللازم 3 عبوات من الدواء، نقوم بصرف عبوة واحدة ونقول للمريض تصرف إلى أن تحل المشكلة ” .

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