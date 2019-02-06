خالد الهيل لأمير قطر بخصوص الصلح: ” طبق الشروط وتعال “

طلال الضوي(صدى):

سخر المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، اليوم الأربعاء، من محاولات أمير قطر المدلل تميم بن حمد، من أجل الخروج من عزلته والصلح.

وقال الهيل في تغريدة له: ” تميم يتوسل ويتسول من أجل العفو والصفح عنه، هناك تطورات كثيرة لايعلم بها الرأي العام ولكن تميم متورط ومصيبته كبيرة ” .

وتابع: ” عموما تدل دربها خاضعا غصب عنك أما مقوله ” لاتحرجوني عشان الرأي العام ” نسوي صلح غير معلن، هالكلام ما يمشي علينا، طبق الشروط وتعال ” .

ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة الأمير القطري للكويت، ومحاولاته في أن يخرج من عزلته الخليجية والعربية والإقليمية بأي شكل، دون النظر لسجله في الفساد ودعم الإرهاب، وجماعات الفوضى؛ في الكويت قبل غيرها.

يذكر أن أمير الكويت الشيخ صباح، قد قال في مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الكويت تأذت كثيراً من التدخلات القطرية الضارة بالكويت، وباعتراف رسمي كويتي، فإنه لا جدوى من الحركات التي تقوم بها سلطات قطر.

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