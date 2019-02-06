بالفيديو.. البكيري: على جماهير كافة الأندية ألا تتوقع أن ينجح جميع الأجانب
أكد الكاتب والناقد الرياضي محمد البكيري، أنه على مختلف الإدارات وجماهير كافة الأندية ،ألا يتوقعوا نجاح جميع اللاعبين الأجانب بنسبة 100% أو حتى 90%
وقال البكيري في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ” الوقت الأصلي ” : ” على جماهير كافة الأندية ألا تتوقع أن ينجح جميع الأجانب الثمانية و إن قدم خمسة من أصل ثمانية مستويات جيدة فهذا يعتبر أمر جيد ” .
وأضاف: ” عدم ارتفاع نسبة النجاح يرجع إلى ارتفاع عدد اللاعبين إلى 8 ، وإذا نجح 5 فانت اختياراتك ناجحة ” .
محمد البكيري لـ #الوقت_الأصلي :
على جماهير كافة الأندية ألا تتوقع أن ينجح جميع الأجانب الثمانية و إن قدم خمسة من أصل ثمانية مستويات جيدة فهذا يعتبر أمر جيد ..#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان #قناة_السعودية pic.twitter.com/I1tsOpX3Ng
— برنامج الوقت الأصلي (@Alwaqt_alasly) February 5, 2019
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