بالفيديو.. البكيري: على جماهير كافة الأندية ألا تتوقع أن ينجح جميع الأجانب

نواف السالم(صدى):

أكد الكاتب والناقد الرياضي محمد البكيري، أنه على مختلف الإدارات وجماهير كافة الأندية ،ألا يتوقعوا نجاح جميع اللاعبين الأجانب بنسبة 100% أو حتى 90%

وقال البكيري في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ” الوقت الأصلي ” : ” على جماهير كافة الأندية ألا تتوقع أن ينجح جميع الأجانب الثمانية و إن قدم خمسة من أصل ثمانية مستويات جيدة فهذا يعتبر أمر جيد ” .

وأضاف: ” عدم ارتفاع نسبة النجاح يرجع إلى ارتفاع عدد اللاعبين إلى 8 ، وإذا نجح 5 فانت اختياراتك ناجحة ” .