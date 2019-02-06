بالفيديو.. باحثة علوم شرعية: الولاية على المرأة لا تصح لأنها ليست ناقصة الأهلية

عادل الحربي(صدى):

أثنت كاتبة الرأي وباحثة العلوم الشرعية همسة السنوسي، على قرار النائب العام الشيخ سعود المعجب، بإجراء دراسة لمشروع متكامل عن الإهمال في الولاية لمعالجة هذه القضية، تمهيدا لرفعه إلى الجهات العليا، وتخصيصه ورشة عمل تناولت موضوع الإهمال في الولاية.

وقالت السنوسي: ” إن الورشة تعكس اهتمام الدولة بالمواطنين سواء ذكور أو إناث، كما تؤكد على أن هناك فعلا مشاكل تنتج بسبب ما يسمى بالولاية، وإلا لم تنعقد هذه الورشة ” .

وأضافت: ” عندما نتحدث عن الولاية لا نتكلم عن الوالدية والعلاقة بين الأب وأبناءه ولا الزوجية وعلاقة الزوج وزوجته، الولاية عرفتها الدولة نفسها بانها تكون على عديمي الأهلية، والمفترض الا تكون على المرأة لانها ليست ناقصة الاهلية ” .

وشددت على أن الولاية على المرأة لا تصح، لأن المرأة ليست ناقصة الأهلية، والنظام الأساسي للحكم لا يفرق بين الرجل والمرأة

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https://twitter.com/YaHalaShow/status/1092847072427032576