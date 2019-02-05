” الجمعان ” : اضطرابات جوية على بعض مناطق المملكة بدءً من الخميس

الرياض(صدى):

توقع محلل المناخ تركي الجمعان، أن تنشأ اضطرابات جوية على معظم مناطق المملكة الشمالية ناتجة عن حالة عدم استقرار جوي يؤثر على الجزيرة العربية ابتداءً من الخميس المقبل وتنتهي خلال السبت.

وقال ” الجمعان ” : من المتوقع أن تؤثر الحالة بشكل غزير على منطقة تبوك وأجزاء من منطقة المدينة المنورة وحائل كما تتأثر بشكل خفيف إلى المتوسط مناطق القصيم والشرقية والحدود الشمالية ومنطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة.

وأضاف : الحالة تتمركز شمال غرب المملكة ويرجع السبب لتدفق رياح رطبة جنوبية مصحوبة بتقدم جبهة هوائية باردة مندفعة تسبب حالة عدم استقرار جوي بفعل وجود منخفض جوي فعّال في الطبقات العليا من الغلاف الجوي .