إصابتين في حادثتين دهس بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

اوضح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني ان عمليات الهلال الاحمر تلقت بلاغا عن حادث دهس لطفلة في تمام الساعة 19:54 في بالجرشي قبل اشارة المدخل وكانت الاصابة الطفله في العقد الاول اثناء عبورها الشارع برفقة والديها وتراوحت من متوسطة الى خطيرة وتم عمل الاسعافات الاوليه وتم نقلها الى مستشفى الامير مشاري ببالجرشي.

وتابع الزهراني وقبل وصول الفرقة الى المستشفى وردهم بلاغ اخر حالة دهس في نفس الموقع وكان وقت البلاغ 20:14 وتم تسليم الحاله السابقه للمستشفى والاتجاه للموقع ووجد مصاب مواطن في العقد الثاني دهسته سيارة وبعد تم عمل الاسعافات الاوليه وكانت اصابته متوسطه ونقله للمستفشى في زمن قياسي .