ذئب بشري يعتدي جنسيًا على طفل في مدرسة قرآنية

تونس(صدى):

قضت المحكمة الابتدائية بولاية سيدي بوزيد في تونس، بالسجن بحق شخص اعتدى جنسيًا على طفل بمدرسة قرآنية.

وتفصيلًا، قال الناطق باسم المحكمة، إن المعتدي من حفظة القرآن في المدرسة و قام بالاعتداء على طفل من مواليد عام 2003.

وأضاف أنه تم التأكد من تعرض طفلين للاغتصاب من أصل 5 أجريت لهم فحوص، مشيرًا إلى أن الفاعل اعترف بارتكابه الجريمة، وهو يدرس بالمدرسة وأنه خريج تعليم عال.

وطالبت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، روضة العبيدي، الحكومة التونسية بالتصدي للمدرسة القرآنية، واصفة إياها بـ ” غير القانونية ” .