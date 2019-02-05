بالفيديو.. سياسي لبناني يضع المرتزقة غادة عويس في مأزق والأخيرة تتهرب

طلال الضوي(صدى):

وضع السياسي اللبناني جيري ماهر، المرتزقة غادة عويس مذيعة قناة الجزيرة القطرية، في موقف محرج إذ لم تتمكن من الرد عليه واتجهت إلى سؤال آخر.

وتفصيلًا، أكد جيري ماهر إن السعودية لم تكذب بشأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها باسطنبول، مشددًا على أنه لا علاقة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بكل ما حدث.

وحاولت المرتزقة غادة عويس خلال حوارها، أن تتهكم على حديث ” ماهر ” إذ قالت: ” أقنع المشاهدين بكلامك ” ، ما جعله يسرد قصة مشابهة عندما قتل مراسل الجزيرة في بغداد.

وتسائل السياسي اللبناني، قائلًا: ” هل اتهمتم الرئيس بوش بأنه من اصدر أوامر قصف مكتب الجزيرة في بغداد والتي نتج عنها قتل وجرح عاملين بالقناة؟ ” ، لتتهرب غادة عويس من الإجابة وتتجه إلى سؤال آخر.