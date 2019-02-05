بالصور.. مصادرة وإتلاف 66 أداة صيد بحرية مخالفة في مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي؛ أنه تم مؤخرًا إتلاف ٦٦ صخوه ” قراقير صيد بحرية. ”

وتابع أنه تمت مصادرتها من مخالفين لنظام ” صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية “، موضحًا أن عملية الإتلاف أشرف عليها مدير إدارة الزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس غانم آل مهمل، ومدير الثروة السمكية بجدة ” ردة بن عبادل الزهراني. ”

يذكر أن الوزارة سبق أن حذرت من استخدام أدوات صيد مخالفة، كاستخدام مسدس الصيد أو الشباك الممنوعة، وبيّنت أن ذلك يعد مخالفة تستوجب العقوبة وفقاً لنظام ” صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية. ”