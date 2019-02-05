بالصور.. ” النصر ” يختتم استعداداته لملاقاة ” القادسية ” غدًا

ماجد محمد(صدى):

اختتم الفريق الأول بنادي النصر، اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادًا لمباراة الفريق غدًا الأربعاء، أمام القادسية على ملعب الملز.

وشهدت تدريبات الفريق اليوم حضور نائب رئيس النادي الأستاذ عبدالعزيز الجليل وعضو مجلس الإدارة الأستاذ تركي الشويعر.

التقى مدرب الفريق فيتوريا قبل بداية التدريبات اليوم باللاعبين أوضح لهم برنامج الفريق للمباراة القادمة، وانطلقت تدريبات اليوم بالتركيز على الجوانب اللياقية المتنوعة.

وقسم فيتوريا اللاعبين إلى مجموعتين أجرى لهم تدريبات تكتيكية متنوعة اختتمها بمناورة على كامل الملعب، وشهدت تدريبات الفريق اليوم حضور اللاعب النيجيري أحمد موسى حيث تواجد في العيادة الطبية.

وتواجد الكابتن عبدالله الخيبري في العيادة الطبية اليوم الثلاثاء، وذلك لاستكمال برنامجه العلاجي بعد الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب.