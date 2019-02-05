النصر يعلن رجوع أحمد موسى إلى الرياض

نواف السالم(صدى):

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الثلاثاء، حضور النيجيري أحمد موسى بعد انتهاءه من عزاء والدته ورجوعه إلى الرياض، إذ تواجد في العيادة الطبية.

واختتم النصر، تدريباته استعدادًا لمباراة الفريق غدًا الأربعاء أمام القادسية على ملعب الملز، حيث التقى المدرب فيتوريا قبل بداية التدريبات باللاعبين وأوضح لهم برنامج الفريق للمباراة.

وانطلقت التدريبات، بالتركيز على الجوانب اللياقية المتنوعة، فيما قسَّم فيتوريا اللاعبين إلى مجموعتين وأجرى لهم تدريبات تكتيكية متنوعة اختتمها بمناورة على كامل الملعب.