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بالفيديو.. فصل شاب من ذوي الهمم من عمله بسبب مديره الوافد

بالفيديو.. فصل شاب من ذوي الهمم من عمله بسبب مديره الوافد
نايف السالم(صدى):

روت أم عبدالله العقيل من ذوي الاحتياجات الخاصة، تفاصيل فصله من عمله، بعد 4 سنوات، رغم من أنه مكافح في عمله.

وقالت أم عبدالله خلال مشاركتها في برنامج ” تم ” حلقة اليوم الثلاثاء : لم يكن هناك سبب يذكر أو مقنع، عبدالله مكافح في عمله، فلم يكن هناك مبرر واضح لفصل عبدالله، وهم يدعّون أنهم يدعمون ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت : بعد تغيير المدير من سعودي إلى وافد من جنسية عربية، يقول عبدالله لنا أن المدير يقول له ” أنت أهبل “، وهم طلبوا مننا فحص لعبدالله غير رسمي وعملنا ثلاث فحوصات ولم يعجبهم.

في حين قال عبدالله العقيل الذي فصل من عمله بدون سبب: ” والله إني حليل، والمدير يقول لي يا أهبل يا كذاب “.


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