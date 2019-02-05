بالفيديو.. فصل شاب من ذوي الهمم من عمله بسبب مديره الوافد
روت أم عبدالله العقيل من ذوي الاحتياجات الخاصة، تفاصيل فصله من عمله، بعد 4 سنوات، رغم من أنه مكافح في عمله.
وقالت أم عبدالله خلال مشاركتها في برنامج ” تم ” حلقة اليوم الثلاثاء : لم يكن هناك سبب يذكر أو مقنع، عبدالله مكافح في عمله، فلم يكن هناك مبرر واضح لفصل عبدالله، وهم يدعّون أنهم يدعمون ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضافت : بعد تغيير المدير من سعودي إلى وافد من جنسية عربية، يقول عبدالله لنا أن المدير يقول له ” أنت أهبل “، وهم طلبوا مننا فحص لعبدالله غير رسمي وعملنا ثلاث فحوصات ولم يعجبهم.
في حين قال عبدالله العقيل الذي فصل من عمله بدون سبب: ” والله إني حليل، والمدير يقول لي يا أهبل يا كذاب “.
#فيديو | عبدالله العقيل: "والله إني حليل، والمدير يقول لي يا أهبل يا كذاب".#تم_واستغلال_ذوي_الاعاقة pic.twitter.com/FffypMebr0
— برنامج تم (@TammTalkShow) February 5, 2019
#فيديو | أم عبدالله ردًا على بيان الشركة: هم طلبوا مننا فحص لعبدالله غير رسمي وعملنا ثلاث فحوصات ولم يعجبهم. #تم_واستغلال_ذوي_الاعاقة pic.twitter.com/gpLVyyuMna
— برنامج تم (@TammTalkShow) February 5, 2019
#فيديو | أم عبدالله: لم يكن هناك سبب يذكر أو مقنع، عبدالله مكافح في عمله، وبعد تغيير المدير من سعودي إلى وافد من جنسية عربية، يقول عبدالله لنا أن المدير يقول له "أنت أهبل".#تم_واستغلال_ذوي_الاعاقة pic.twitter.com/h0qLmaG25K
— برنامج تم (@TammTalkShow) February 5, 2019
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