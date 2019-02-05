بالفيديو.. فصل شاب من ذوي الهمم من عمله بسبب مديره الوافد

نايف السالم(صدى):

روت أم عبدالله العقيل من ذوي الاحتياجات الخاصة، تفاصيل فصله من عمله، بعد 4 سنوات، رغم من أنه مكافح في عمله.

وقالت أم عبدالله خلال مشاركتها في برنامج ” تم ” حلقة اليوم الثلاثاء : لم يكن هناك سبب يذكر أو مقنع، عبدالله مكافح في عمله، فلم يكن هناك مبرر واضح لفصل عبدالله، وهم يدعّون أنهم يدعمون ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت : بعد تغيير المدير من سعودي إلى وافد من جنسية عربية، يقول عبدالله لنا أن المدير يقول له ” أنت أهبل “، وهم طلبوا مننا فحص لعبدالله غير رسمي وعملنا ثلاث فحوصات ولم يعجبهم.

في حين قال عبدالله العقيل الذي فصل من عمله بدون سبب: ” والله إني حليل، والمدير يقول لي يا أهبل يا كذاب “.

#فيديو | أم عبدالله ردًا على بيان الشركة: هم طلبوا مننا فحص لعبدالله غير رسمي وعملنا ثلاث فحوصات ولم يعجبهم. #تم_واستغلال_ذوي_الاعاقة pic.twitter.com/gpLVyyuMna — برنامج تم (@TammTalkShow) February 5, 2019