بالفيديو.. باحثة: لا يوجد ما يقيد حركة المرأة في دور الرعاية

علي القحطاني(صدى):

تحدثت همسة السنوسي، كاتبة رأي وباحثة علوم شرعية، عن دور الرعاية.

وتابعت همسة خلال مداخلة لها في برنامج ” يا هلا ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، إنها قابلت حالات تتعرض للعنف، يرفضن اللجوء لوزارة العمل حتى لا يتم حبسهن بدور الرعاية.

وتابعت ” السنوسي ” : ” ويقولون: نتعرض للتعنيف ولا إننا نحبس فيها ونتعرض لما لا يليق ” ، مضيفة: ” رغم أن في بنود دور الرعاية لا يوجد ما يقيد حركة المرأة ويجعلها كأنها محبوسة، لكن التطبيق الخاطيء هو السبب في تشويه صورة المملكة. ”