بالفيديو.. باحثة: لا يوجد ما يقيد حركة المرأة في دور الرعاية
تحدثت همسة السنوسي، كاتبة رأي وباحثة علوم شرعية، عن دور الرعاية.
وتابعت همسة خلال مداخلة لها في برنامج ” يا هلا ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، إنها قابلت حالات تتعرض للعنف، يرفضن اللجوء لوزارة العمل حتى لا يتم حبسهن بدور الرعاية.
وتابعت ” السنوسي ” : ” ويقولون: نتعرض للتعنيف ولا إننا نحبس فيها ونتعرض لما لا يليق ” ، مضيفة: ” رغم أن في بنود دور الرعاية لا يوجد ما يقيد حركة المرأة ويجعلها كأنها محبوسة، لكن التطبيق الخاطيء هو السبب في تشويه صورة المملكة. ”
أ. همسة السنوسي – كاتبة رأي وباحثة علوم شرعية
قابلت حالات تتعرض للعنف، يرفضن اللجوء لوزارة العمل حتى لا يتم حسسهن بدور الرعاية، ويقولون: نتعرض للتعنيف ولا إننا نحبس فيها ونتعرض لما لا يليق!#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/exylKydp9Y
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 5, 2019
alfahd42[ عدد التعليقات: 21161 ] نشر منذ 11 دقيقة
الله لايحدهن عليكم