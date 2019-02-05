بالفيديو.. فريق يحاول مطاردة الأشباح داخل مستشفى وكان هذا مصيره

واشنطن(صدى):

أقدم فريق متخصص في ولاية ميتشيجان الأمريكية، على مطاردة أشباح داخل مستشفى نفسي مهجور.

وتفصيلًا، كشف المسؤولين أن هناك أصواتاً غريبة تصدر من هذا المبنى يومياً، بالإضافة إلى فتح وغلق الأبواب والنوافذ كما أن الأدوات بالداخل تتحرك.

ودخل الفريق إلى المستشفى لمطاردة الأشباح، إلا أنهم أسرعوا بالخروج بعد ارتفاع الأصوات مجهولة المصدر.

وقال تود بونر، أحد مؤسسي فريق “ ديترويت بارانورمال إكسبيديشنز ” : “ إن هذه ليست المرة الأولى التي يفر فيها فريقنا من المبنى، تحدث يومياً أحداث غريبة، بما في ذلك الأصوات المجهولة، وخطوات الأقدام، وإغلاق الأبواب وتحريك الأشياء ” .

وأضاف: ” لقد رأى أحد أعضاء الفريق شخصية غامضة من زاوية داخل المبنى ، وعندما قرروا السير نحو الزاوية لم يجدوا شيئاً، وارتفعت الأصوات مرة أخرى، فكان على الفريق المغادرة “ .