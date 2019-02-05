سامي القرشي يتهم لجنة المسابقات بمجاملة الهلال

نواف السالم(صدى):

اتهم الإعلامي سامي القرشي، لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم بالتهاون مع إدارة نادي الهلال، وذلك في تعليقه على خبر رفض اللجنة لطلب الهلال بتغيير موعد مباراة الفريق أمام الباطن.

وكانت إدارة نادي الهلال، قد طالبت اتحاد الكرة بتغيير موعد مباراة الفريق أمام الباطن والمقرر أن تقام يوم الجمعة القادم، لتقام بعد المغرب نظرًا لبرودة الجو في حفر الباطن، وهو ما رفضه الاتحاد.

وقال ” القرشي ” تعليقًا على الخبر : ” أنتم أطلبوا أي طلب بايخ وأحنا بنرفض عشان الناس تشوف إن الجميع سواسية وخلي مندوبكم يمرنا ويأخذ عدد ١١ بطانية وحزمتين حطب ” ، في إشارة إلى وجود اتفاق مسبق بين الهلال ولجنة المسابقات لهذا الأمر.

وفي سياق آخر، ردَّ ” القرشي ” على أحد الجماهير الذي أكد أنه إذا لعب في الأهلي ورآه يدافع عنه فسيترك النادي فورًا، قائلًا : ” من باب منع الاختلاط ؟ ” ، وكأنه يصفه بأنه ” امرأة ” وهو ما يعتبر إهانة في المجتمع السعودي.