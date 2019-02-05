بالصور.. امرأة وضعت المانكير ثم بترت إصبعها!

كانبرا(صدى):

اضطرت سيدة تدعى ستيلا فالكون، إلى الخضوع إلى 5 عمليات جراحية في إصبعها ثم تم بتره في النهاية، إثر إصابتها بعدوى بكتيرية، بعدما ذهبت لأحد صالونات التجميل في ملبورن لوضع المانيكير.

وتفصيلًا، ذهبت ستيلا لأحد صالونات التجميل في ملبورن بأستراليا لتضع المانيكير، لكنها أصيبت بعدوى بكتيرية وعانت من آلام شديدة في إصبعها، ذهبت على إثرها إلى المستشفى.

وقالت السيدة: “ أجريت خمس عمليات في 6 أيام وانتهى بي الأمر إلى فقدان الجزء العلوي من إصبعي بسبب عدم تعقيم المعدات في الصالون، في البداية ظللت 3 أيام أتناول المضادات الحيوية تجنبا للبتر، ولكن فشل العلاج واضطر الأطباء لبتر إصبعي ” .