  • الثلاثاء 5

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. سائقات عن السخرية عند التعرض لحادث: ” الفشل بداية النجاح “

بالفيديو.. سائقات عن السخرية عند التعرض لحادث: ” الفشل بداية النجاح “

بالفيديو.. سائقات عن السخرية عند التعرض لحادث: ” الفشل بداية النجاح “
علي القحطاني(صدى):

أجرى فريق إعداد برنامج ” سيدتي ” تقرير مع السيدات عن مدى خوفهم من أن يكونوا محل سخرية بعد تعرضهم لحادث بالسيارة.

وقالت إحدى السيدات: هذا طبيعي والفشل بداية النجاح، في حين قالت أخرى : هذا عادي بل بالعكس سوف اسوق بكل إهتمام دون خوف.

في حين قال شاب : إذا شاهدت فتاة في حادث بسيارتها لا أقوم بتصويرها لأن ذلك مخالف لقانون وهذا طبيعي وأي شخص معرض لذلك.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *