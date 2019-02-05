بالفيديو.. سائقات عن السخرية عند التعرض لحادث: ” الفشل بداية النجاح “

علي القحطاني(صدى):

أجرى فريق إعداد برنامج ” سيدتي ” تقرير مع السيدات عن مدى خوفهم من أن يكونوا محل سخرية بعد تعرضهم لحادث بالسيارة.

وقالت إحدى السيدات: هذا طبيعي والفشل بداية النجاح، في حين قالت أخرى : هذا عادي بل بالعكس سوف اسوق بكل إهتمام دون خوف.

في حين قال شاب : إذا شاهدت فتاة في حادث بسيارتها لا أقوم بتصويرها لأن ذلك مخالف لقانون وهذا طبيعي وأي شخص معرض لذلك.