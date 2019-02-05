بالفيديو.. سائقات عن السخرية عند التعرض لحادث: ” الفشل بداية النجاح “
أجرى فريق إعداد برنامج ” سيدتي ” تقرير مع السيدات عن مدى خوفهم من أن يكونوا محل سخرية بعد تعرضهم لحادث بالسيارة.
وقالت إحدى السيدات: هذا طبيعي والفشل بداية النجاح، في حين قالت أخرى : هذا عادي بل بالعكس سوف اسوق بكل إهتمام دون خوف.
في حين قال شاب : إذا شاهدت فتاة في حادث بسيارتها لا أقوم بتصويرها لأن ذلك مخالف لقانون وهذا طبيعي وأي شخص معرض لذلك.
سألنا البنات هل تخافون من أنكم تكونون محل سخرية بعد الحادث ؟ #برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/r2caO1ylH8
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 5, 2019
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