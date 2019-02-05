بالفيديو.. فتاة سعودية تحول منزلها لمقهى صغير لأبناء الحي

علي القحطاني(صدى):

قررت فتاة سعودية، أن تحقق حلمها، عن طريق تحويل منزلها لمقهى صغير لأبناء الحي، وذلك بسبب حبها وعشقها للقهوة.

وقالت الفتاة خلال مشاركتها في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : حققت حلمي لمواجهة نقص الترفيه بقريتي.

وأضافت: شجعتني أمي لتنفيذ الفكرة، وبدأت أن اتخذ الإجراءات اللازمة ووجهزت الأوراق اللازمة والالات اللازمة للمشروع.