بالفيديو.. فتاة سعودية تحول منزلها لمقهى صغير لأبناء الحي
قررت فتاة سعودية، أن تحقق حلمها، عن طريق تحويل منزلها لمقهى صغير لأبناء الحي، وذلك بسبب حبها وعشقها للقهوة.
وقالت الفتاة خلال مشاركتها في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : حققت حلمي لمواجهة نقص الترفيه بقريتي.
وأضافت: شجعتني أمي لتنفيذ الفكرة، وبدأت أن اتخذ الإجراءات اللازمة ووجهزت الأوراق اللازمة والالات اللازمة للمشروع.
#نورة_السهيمي .. فتاة سعودية تحول منزلها لمقهى صغير لأبناء الحي : حققت حلمي لمواجهة نقص الترفيه بقريتي #برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/Hn9ukdzggD
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 5, 2019
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