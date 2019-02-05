للجنسين.. وظائف في بنك الإمارات دبي الوطني

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع صندوق (هدف) 10 وظائف شاغرة للرجال والنساء من خلال برنامج تمهير (للتدريب على رأس العمل)، للعمل بالبنك بمدينة الرياض.

ويأتي ذلك للعمل بمسمى (مندوب مبيعات)، لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس، لتمثيل الشركات كمندوب لبيع السلع والخدمات، وتكوين علاقات مع العملاء والحفاظ عليها، وفهم احتياجاتهم وتوفير الحلول المناسبة.

وأوضح البنك الشروط وهي :

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص التسويق.

3- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

4- عدم الالتحاق بأي عمل حالياً.

5- لم يستفد من برنامج (تمهير) في فترة سابقة.

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