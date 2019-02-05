وليد الفراج يترك فراغًا.. ورياضيون يطالبون بعودته

نواف السالم(صدى):

يعتبر الإعلامي وليد الفراج، من أبرز الوجوه الإعلامية التي أحدثت نقلة في مجال الإعلام الرياضي خاصة عندما كان يقدم برنامج ” أكشن يا دوري ” عبر قناة MBC Action .

وعندما توقف البرنامج الرياضي الأشهر في المملكة، في يونيو 2018 وذلك بعد 7 سنوات من ظهوره على الشاشة في أكتوبر 2011، حدثت فجوة ما في الإعلام الرياضي في السعودية.

واعتبر عدد من الرياضيين، أن البرامج الرياضية بدون وليد ابن الفراج فقدت وهجها، مشيرين إلى أن بطولة الدوري أو الكأس بدون وليد فراج ” بدون ملح أو سكر ” .

فيما اقترح بعض النشطاء، تدشين هاشتاق للمطالبة بإعادة برنامج ” أكشن يادوري ” بقيادة الفراج، خاصة بعد الفراغ الذي حدث في ظل المنافسة الرياضية هذا الموسم وبدا واضحًا بغياب الفراج عن الظهور.

وسبق الإعلان عن اتفاقية بين الهيئة العامة للرياضة وهيئة الإذاعة والتلفزيون للعمل على تطوير القنوات الرياضية، ورفع جودة الأداء للإنتاج التلفزيوني بما يحقق رغبات وتطلعات الجماهير الرياضية في المملكة.