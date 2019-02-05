نتائج قرعة كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات

عبدالرحمن الحميدي(صدى):

أجريت اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم مراسم قرعة كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات وذلك بمشاركة 25 نادٍ من أندية الدوري الممتاز ودوري الدرجة الاولى لكرة قدم الصالات.

وضمت القرعة أندية الاتفاق وحراء والوحدة والسروات ومصدة ومنيف وجرش والثقبة والقادسية والعلا والعلمين والفاو والأمجاد ورضوى والشعيب والمجد ووج والصمود والنهضة والعرض وطويق وعرعر والصحاري والجبلين والريان.

وتم خلال مراسم القرعة شرح آلية وطريقة إقامة المباريات وذلك بحضور مسؤول كرة الصالات بالاتحاد السعودي ناصر السعدي وجميع ممثلي الأندية المشاركة.

وستقام البطولة بنظام خروج المغلوب في الدورين الأول والثاني فيما ستقام مباريات الدور الثالث في منطقة مجمعة تشهد كذلك لعب المباريات النهائية.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

الوحدة – الاتفاق

السروات – مصدة

منيف – جرش

الثقبة – القادسية

العلا – العلمين

الفاو – رضوى

الأمجاد – الشعيب

المجد – وج

الصمود – النهضة

العرض – طويق

عرعر – الصحاري

الجبلين – الريان