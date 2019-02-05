ولي العهد يتسلم رسالة من أمير دولة الكويت

الرياض(صدى):

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رسالة من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقام بتسليم الرسالة ، الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت خلال استقبال سموه له في مكتبه بالرياض اليوم.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث حول العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى المملكة سعود الحربي.