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بالفيديو.. كيفية الاستفادة من ضمان السلعة إذا قفلت الوكالة

بالفيديو.. كيفية الاستفادة من ضمان السلعة إذا قفلت الوكالة
علي القحطاني(صدى):

تفاعلت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الثلاثاء، مع سؤال مواطن قال فيه ” لو شريت سلعة ضمانها سنتين، وقفّلت الوكالة قبل نهاية الضمان، وش الحل ؟ ” .

وردت الوزارة من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على ” موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلة : يمكنك الحصول على ضمان سنة إضافية حتى بعد انتهاء الوكالة.

وأضافت الوزارة: ولو انتقلت الوكالة لوكيل جديد ينقل الضمان لها، لمعرفة المزيد أضغط هنا .


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