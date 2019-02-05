بالفيديو.. كيفية الاستفادة من ضمان السلعة إذا قفلت الوكالة

علي القحطاني(صدى):

تفاعلت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الثلاثاء، مع سؤال مواطن قال فيه ” لو شريت سلعة ضمانها سنتين، وقفّلت الوكالة قبل نهاية الضمان، وش الحل ؟ ” .

وردت الوزارة من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على ” موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلة : يمكنك الحصول على ضمان سنة إضافية حتى بعد انتهاء الوكالة.

وأضافت الوزارة: ولو انتقلت الوكالة لوكيل جديد ينقل الضمان لها، لمعرفة المزيد أضغط هنا .