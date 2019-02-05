28 % من البالغين لا يملكون حسابات مصرفية.. وهذه أبرز الأسباب

نايف السالم(صدى):

أظهرت دراسة قامت بها مؤسسة الملك خالد الخيرية، عن سياسات الشمول المالي في المملكة، أن عدد السكان البالغين الذين لا يملكون حسـابات مصرفيـة بلغ 6.9 مليون شخص، وذلك بنسبة تصل إلى 28%، نسبة النساء منهم 60%.

وعن أسباب عدم تملك هذه الفئة لحسابات مصرفية، فقد جاءت للأسباب التالية:

– 66% منهم لعدم توفر أموال كافية.

– 47% لوجود حساب مصرفي آخر لدى أحد أفراد الأسرة.

– 28% بسبب الخدمات المالية باهظة الثمن.

– 22% لغياب الوثائق الثبوتية.

– 13% بسبب العيش في مكان بعيد عن المؤسسات المالية.

– 8% لعدم الثقة بتلك المؤسسات.

– 7% لأسباب دينية.

كما كشفت الدراسة أن 58% من النساء في المملكة يملكن حسابات مصرفية، وهي نسـبة تُعد متدنية، وذلك مقارنة بمعدل مجموعة الـدول ذات الدخـل المرتفـع التـي صنفت المملكة مـن ضمنها بحسـب المؤشـر العالمي للشمول المالي.