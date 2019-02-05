بالصور.. فتاة تتجاوز الحشود في أبوظبي للوصول لبابا الفاتيكان

أبوظبي(صدى):

أقدمت فتاة صغيرة على مفاجأة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان صباح اليوم الثلاث، حيث تجاوزت الحشود الحاضرة وتوجهت لسياراته؛ خلال جولته في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وتوجهت الفتاة مباشرة إلى السيارة التي تقل ” البابا ” ؛ وذلك قبل أن يترأس القداس في استاد ” مدينة زايد ” الرياضية، حيث سُمح للفتاة الصغيرة بالاقتراب من البابا، حيث صافحها وقبّلها قبل أن تعود إلى مكانها ويُكمل جولته.

يُذكر أن البابا فرانسيس كان قد وصل إلى الإمارات؛ بناء على دعوة من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ للمشاركة في مؤتمر حوار الأديان.