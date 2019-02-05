الخطوط السعودية تعلن عن توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق؛ وذلك للعمل بالشركة بمحافظة جدة بمسمى؛ وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

– أخصائي محاسبة ” Specialist Accountin ”

* الشروط

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حاصلاً على درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص المحاسبة.

3- يفضّل وجود خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

4- يجب معادلة الشهادة إذا كانت من خارج المملكة.

5- يجب أن يكون لدى المتقدم واحد أو أكثر من الشهادات المهنية التالية (CPA، CIA أو CISA، ACA، CMA، SOCPA).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/02/05م، من خلال الرابط التالي: هنا