في ضيافة الكونجرس.. ” جوشوا ترامب ” يتعرض للتنمر والرئيس يستضيفه

واشنطن(صدى):

كشف البيت الأبيض أن طفلًا يُدعى جوشوا ترامب، سيكون بين ضيوف الرئيس الأمريكي وزوجته ميلانيا؛ وذلك خلال إلقاء الرئيس خطاب في الكونجرس؛ بسبب تعرض الطفل للتنمر في المدرسة بسبب لقبه العائلي ” ترامب ” .

وأوضح البيان الذي أصدره البيت الأبيض أن ” جوشوا ” لا يمت للرئيس الأمريكي بأي قرابة عائلية، إلا أن الرئيس دعاه ليحضر الخطاب الذي سيلقيه أمام الكونجرس الثلاثاء.

وقال البيت الأبيض في البيان: ” جوشوا يهوى العلوم والفنون والتاريخ، ويحب أيضًا الحيوانات، ويأمل بالعمل في مجال ذي صلة عندما يكبر ” .

تجدر الإشارة إلى أن التقليد بالولايات المتحدة يقتضي أن يدعو الرئيس والنواب في الكونجرس، من يحلو لهم لحضور الخطاب السنوي حول حال الاتحاد.