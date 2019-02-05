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نجوى كرم تكشف السر الوحيد وراء نحافة خصرها

نجوى كرم تكشف السر الوحيد وراء نحافة خصرها
بيروت(صدى):

أثارت المطربة نجوى كرم الجدل على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بعد ظهورها برشاقة طاغية وخصر نحيف في فستان أحمر مبهر .

جاء ذلك خلال فيديو قصير لإعلان برنامج Arabs Got Talent عن عودة الموسم السادس منه في 16 فبراير الجاري .

وظهر مقدمو البرنامج نجوى كرم والممثل المصري أحمد حلمي والإعلامي علي جابر ، وهم يتلقون إتصال للذهاب إلى مكان التصوير ، بينما سقط هاتف “أحمد حلمي ” في بركة سباحة ، وظن الجميع أنه سيتأخر ولكنه سبقهم إلى مكان التصوير في مشهد مثير .

وتساءل الجميع عن سر رشاقة “نجوى كرم ” اللافتة للنظر ، حيث أكدت على شاشة mbc4 أنه جاء بعد جهد وعناء في صالة الألعاب الرياضية .


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