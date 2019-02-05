” الزعاق ” يحدد موعد موسم العقارب
كشف الدكتور خالد صالح الزعاق خبير الأرصاد وعضو الإتحاد العربي لعلوم الفضاء أن اليوم الثلاثاء آخر أيام موسم الشبط وغداً أول أيام موسم العقارب والذي يتميز بالإعتدال الربيعي .
وقال “الزعاق” في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” أن موسم العقارب مدته 39 يوم وتقسم إلى ثلاث نجوم هي نجوم عقرب السم ، وعقرب الدم ، وعقرب الدسم .
وأوضح “الزعاق” أن هذه الأيام سُميت بهذا لأن بردها يلسع كالعقرب بينما تكثر الحساسية بجميع أنواعها وتورق الأشجار .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 64370 ] نشر منذ 25 دقيقة
خير ان شاء الله ,,