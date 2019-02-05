” الزعاق ” يحدد موعد موسم العقارب

علي القحطاني(صدى):

كشف الدكتور خالد صالح الزعاق خبير الأرصاد وعضو الإتحاد العربي لعلوم الفضاء أن اليوم الثلاثاء آخر أيام موسم الشبط وغداً أول أيام موسم العقارب والذي يتميز بالإعتدال الربيعي .

وقال “الزعاق” في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” أن موسم العقارب مدته 39 يوم وتقسم إلى ثلاث نجوم هي نجوم عقرب السم ، وعقرب الدم ، وعقرب الدسم .

وأوضح “الزعاق” أن هذه الأيام سُميت بهذا لأن بردها يلسع كالعقرب بينما تكثر الحساسية بجميع أنواعها وتورق الأشجار .