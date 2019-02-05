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رد فعل فتاة اعترف عريسها بحبه لأخرى في حفل الزفاف

رد فعل فتاة اعترف عريسها بحبه لأخرى في حفل الزفاف
لشبونة(صدى):

تسبب موقف مثير في ضجة كبيرة بحفل زفاف برتغالي بعدما صدم العريس عروسه أمام الجميع واعترف بحبه لفتاه أخرى .

ووفقاً لموقع برتغالي فقد قام “جيفرسون” بإيقاف الأغاني صارخاً بحبه لفتاة غير عروسه وصوب بإصبعه نحو طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات ، مؤكداُ أنه عاهد والدتها العروس جيفانكا بأنه سيرعاها ويهتم بها ، وسط دهشة المدعوين وإعجابهم .

أما العروس فقد انتابها الشعور بالصدمة حتى استفاقت على كلماته التاليه التي أكد بها على إخلاصه لعهدهما في رعاية ابنتها .

وقال متوجهاً إليها : “لو أردت أن أطلب أي أمر من الله لطلبت أن تكوني ابنتي. سأكون الأب الأكثر فخراً بأن لديه ابنة جميلة وذكية ومثقفة مثلك ” .


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