إحباط محاولة تهريب 3 ” صقور ” مُخبأة داخل جوارب

الرياض(صدى):

أحبط جمرك الوديعة على الحدود الجنوبية من المملكة محاولة تهريب ثلاثة صقور إلى المملكة، وذلك بعد قيام أحد المهربين بإخفائها داخل مركبته الخاصة التي كان يستقلها عند قدومه إلى المملكة عبر المنفذ.

وتفصيلاً، قال مدير عام جمرك الوديعة أحمد المالكي: قَدِمت للجمرك مركبة من نوع ” خصوصي ” وذلك بقصد الدخول إلى المملكة، وفي أثناء إنهاء إجراءاتها الجمركية المعتادة عُثر على ثلاثة صقور مُخبأة داخل ” جوارب ” ومخفية أسفل المراتب الأمامية بطريقة فنية بقصد التمويه على مفتشي الجمارك، مبينًا أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الصقور التي كنت بحالة صحية سيئة.

يُذكر أن تصدير أو استيراد مثل هذه الحيوانات سواء طيور أو غيرها مقيد بإجراءات مسبقة يتعين إتمامها وتنسيقها مع الجهات ذات العلاقة؛ حيث تُمثل جهود المنافذ الجمركية عاملاً مهماً في سبيل الحفاظ على الحياة الفطرية وإنمائها؛ وذلك بعدم فسح أي من تلك الحيوانات وغيرها إلا بعد إنهاء جميع الإجراءات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.